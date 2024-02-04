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В Белом доме оценили помощь Израилю без поддержки Украины

Белый дом: Байден против законопроекта республиканцев о помощи Израилю без Украины

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Manuel Balce Ceneta/AP

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация президента США Джо Байдена выступает против законопроекта республиканцев в палате представителей о дополнительной помощи Израилю без выделения новых денег на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, администрация президента выступает против подобной уловки, которая ничего не сделает для защиты границ, никак не поможет Украине, а также откажет в гуманитарной помощи палестинским жителям.

Жан-Пьер подчеркнула, что Белый дом несколько месяцев работает с сенаторами от Республиканской и Демократической партий. Это необходимо, чтобы достичь соглашение по законопроекту о финансировании нацбезопасности на южной границе США, а также дал возможность направить помощь Украине и Израилю.

До этого по данным из письма спикера Палаты представителей США Майка Джонсона стало известно, что палата представителей США рассмотрит выделение пакета помощи Израилю на сумму $17,6 млрд на следующей неделе.

Ранее американский политолог Миршаймер заявил, что Байден боится переходить дорогу израильскому лобби.

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