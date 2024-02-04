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В Сальвадоре впервые за 30 лет пройдут выборы в условиях ЧС

В Сальвадоре 4 февраля впервые за 30 лет пройдут выборы президента при режиме ЧС

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Depositphotos

В Сальвадоре в воскресенье, 4 февраля, впервые за 32 года выборы президента пройдут в условиях ЧС. Об этом пишет РИА Новости.

В выборах главы страны смогут принять участие свыше 6 млн человек, из них почти 750 тыс. проживают за рубежом.

Режим ЧС в Сальвадоре был объявлен почти два года назад действующим президентом Найибом Букеле для борьбы с преступностью. За время его действия в стране были арестованы 74 тыс. подозреваемых в бандитизме, из них освобождены были 7 тыс. человек.

Успехи в борьбе с преступностью принесли политику большую популярность, однако сопровождались критикой лидера Сальвадора за негуманные условия содержания в тюрьмах и КПЗ, а также произвольные аресты и ограничения свободы слова. Слоганом избирательной кампании Букеле стали четыре слова: «Бог, союз, свобода, биткойн». В выборах он будет участвовать вопреки положениям Конституции, запрещающим одному и тому же человеку занимать пост президента дважды.

До этого президент Сальвадора заявил, что его страна начнет покупать по одному биткоину в день.

Ранее экс-президента Сальвадора заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за связи с бандами.

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