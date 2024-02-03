Маск предложил проголосовать по импичменту главы МВБ США

Американский предприниматель Илон Маск предложил пользователям принадлежащей ему социальной сети X проголосовать за или против импичмента главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса.

Он предложил пользователям выбрать, следует ли объявлять импичмент министру Майоркасу за «преднамеренное нарушение закона и значительный рост нелегальной иммиграции, которая беспрецедентно превышает все исторические показатели».

По состоянию на 23:30 мск в голосовании поучаствовали более 127 тыс. человек. 90,9% из них согласились с тем, что министру следует выдвинуть импичмент.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что реального объявления импичмента главе министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, которого обвиняют в миграционном кризисе, не будет. Даже если это решение поддержат республиканцы, демократы проголосуют против, считает эксперт.

В Симпсонах ранее нашли предсказание о независимом Техасе.