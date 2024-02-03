Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Маск предложил проголосовать по импичменту главы МВБ США

Маск предложил пользователям X проголосовать по импичменту главы МВБ США Майоркаса

close
100%
Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель Илон Маск предложил пользователям принадлежащей ему социальной сети X проголосовать за или против импичмента главы министерства внутренней безопасности (МВБ) США Алехандро Майоркаса.

Он предложил пользователям выбрать, следует ли объявлять импичмент министру Майоркасу за «преднамеренное нарушение закона и значительный рост нелегальной иммиграции, которая беспрецедентно превышает все исторические показатели».

По состоянию на 23:30 мск в голосовании поучаствовали более 127 тыс. человек. 90,9% из них согласились с тем, что министру следует выдвинуть импичмент.

До этого политолог-американист Малек Дудаков заявил, что реального объявления импичмента главе министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, которого обвиняют в миграционном кризисе, не будет. Даже если это решение поддержат республиканцы, демократы проголосуют против, считает эксперт.

В Симпсонах ранее нашли предсказание о независимом Техасе.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами