Новый председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Мальты Ян Борг провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

Встреча прошла в Киеве. Во время визита в украинскую столицу Борг также встретился с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Глава ОБСЕ пообещал, что организация продолжит поддерживать Украину. По его словам, Мальта на протяжении всего срока председательства будет уделять особое внимание необходимости как можно скорее положить конец конфликту,

Кроме того, отметил Борг, его страна будет стремиться найти практические решения для оказания помощи Украине и ее народу.

До этого постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич призвал перестать использовать Украину как орудие НАТО против России. Он напомнил, что российская сторона всегда была готова к политико-дипломатическому процессу в вопросе по Украине, который не основывался бы на ультиматумах Запада.

В начале января в постпредстве РФ обвинили ОБСЕ в отказе осудить удары Вооруженных сил Украины по Белгороду.

Ранее стала известна интересная особенность сметы бюджета ОБСЕ на 2024 год.