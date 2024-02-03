Россия настаивает на рассмотрении ситуации в Сирии и Ираке по линии СБ ООН

Россия осуждает акт агрессии США и Великобритании против суверенных Ирака и Сирии. МИД РФ добивается рассмотрения ситуации в регионе по линии Совета Безопасности ООН, сообщили на сайте внешнеполитического ведомства.

«Вашингтон, уверовав в свою безнаказанность, продолжает сеять разрушение и хаос на Ближнем Востоке», — уточнили в сообщении.

По данным МИД РФ, крупнейшая с 2003 года авиационная операция американской армии в регионе, которую преподнесли как «акт возмездия» за атаку неустановленных беспилотников по американской базе в Иордании, «не имеет оправданий».

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Ранее МИД Ирана осудил атаки США по Ираку и Сирии.