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Си Цзиньпин призвал ВС Китая поддержать социальную стабильность в стране

Председатель КНР Си призвал армию обеспечивать безопасность и соцстабильность

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Xie Huanchi/Global Look Press

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военнослужащих обеспечивать безопасность государства и социальную стабильность. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Обращение было адресовано военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) и персоналу Народной вооруженной полиции (аналог внутренних войск), а также членам народного ополчения и резервистам в преддверии китайского Нового года.

«По мере приближения праздника <…> вооруженные силы страны должны повышать боеготовность, <…> чтобы обеспечить людям радостный и мирный весенний праздник», — сказал Си Цзиньпин.

Политик обратил внимание, что в 2024 году необходима реализация идей партии по укреплению армии и военной стратегии для новой эры.

В конце января Китай на постоянной основе разместил боевые корабли вокруг Тайваня. По данным японской газеты Yomiuri, таким образом КНР рассчитывает оказать давление, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Ранее стало известно, сколько чиновников в КНР нарушили моральные нормы за прошлый год.

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