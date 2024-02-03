Блогер Юрий Подоляка прокомментировал новый приговор, вынесенный ему на Украине

Российский блогер Юрий Подоляка прокомментировал заочный приговор, вынесенный ему накануне судом на Украине. Об этом сообщают «Известия».

«После того, как министерство обороны Украины или службы безопасности совершили на меня уже несколько попыток покушения, все эти заочные приговоры — фикция», — заявил Подоляка.

Блогер уточнил, что покушения на его жизнь были предотвращены ФСБ, и выразил мнение, что Украина «и дальше будет делать все, чтобы заткнуть мне рот».

2 февраля суд на Украине вынес заочный приговор в отношении российского блогера Юрия Подоляки. Ему назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы, признав виновным в государственной измене. По данным СБУ, Подоляка призывал к изменению границ и государственного строя в стране.

23 декабря Подоляку на Украине заочно приговорили к 12 годам тюрьмы по другой статье — за сотрудничество с Россией.

Ранее Юрий Подоляка заявил о причастности украинских спецслужб к антиеврейским митингам в России.