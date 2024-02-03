МИД Сирии осудил удары США по территории страны

Министерство иностранных дел Сирии осудило нанесенные США удары по территории страны. Об этом говорится в заявлении МИД арабской республики, передает агентство SANA.

«Нападение США на сирийскую территорию сегодня на рассвете пополнило список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности ее народа», — заявил МИД Сирии.

В ночь на 28 января БПЛА атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Как отмечал телеканал CNN, это первый случай с начала конфликта в секторе Газа, когда американские вооруженные силы понесли потери в личном составе после вражеского обстрела.

В ответ на это американские силы нанесли удары более чем по 85 целям, принадлежащим силам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.

Минобороны Сирии заявило, что авиаудары США по востоку страны привели к потерям среди гражданских лиц и военных и нанесли серьезный ущерб инфраструктуре.

Ранее в Иране предупредили, что не боятся войны с США.