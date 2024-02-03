Назван новый возможный кандидат на место Залужного

В случае отставки главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного его место может занять министр обороны страны Рустем Умеров. Такое мнение высказал крымский политический эксперт, представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, кандидатуру Умерова могут поддержать Соединенные Штаты и Турция, что облегчит ему путь к назначению на пост главкома.

«Через Умерова США будут рулить процессом. Умерову и капитуляцию проще подписывать, нет этнической привязки к Украине», — заявил Смирнов.

2 февраля газета The Washington Post сообщила, что власти Украины уведомили администрацию США о решении украинского президента Владимира Зеленского отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По информации издания, в Белом доме идею «не поддержали», но и «не возразили».

3 января на Украине заявили, что Зеленский хочет, чтобы Залужный ушел в отставку по своей воле.

Ранее стало известно о грядущем заседании ставки по увольнению Залужного.