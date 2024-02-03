РФ, Иран и Казахстан проведут переговоры о создании линии связи между ними

Представители России, Ирана и Казахстана проведут переговоры по строительству линии волоконно-оптической линии связи между тремя странами. Об этом сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин после переговоров с представителями Ирана, передает ТАСС.

Встреча пройдет в Москве 15-20 февраля.

По словам Мусина, с иранской стороной было достигнуто понимание, что этот проект очень важен. На предстоящей встрече будут обсуждены более конкретные вопросы в рамках проекта.

Проект строительства волоконно-оптической линии связи между Россией, Казахстаном и Ираном в декабре прошлого года предложил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. По его словам, такая линия связи нужна для подключения к существующим международным линиям, проходящим вдоль побережья Индийского океана.

Казахстанский лидер также добавил, что такая мера позволит не только создать альтернативный маршрут транзитного трафика на евразийском пространстве, но и поможет усилить позиции Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в логистике данных на глобальном уровне.

Ранее Токаев заявил о намерении Казахстана развивать всестороннее сотрудничество с РФ.