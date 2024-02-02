Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Чехия призвала закупить вне ЕС 450 тысяч снарядов для Украины

Politico: Чехия призвала ЕС закупить вне союза 450 тысяч снарядов для Киева

close
100%
Depositphotos

Чехия призвала страны Евросоюза закупить 450 тысяч снарядов для Киева у стран вне сообщества, чтобы поставить миллион снарядов Украине к марту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре дипломатических источника.

»Прага, расстроенная этим отставанием от плана, призывает страны ЕС профинансировать покупку, как она оценивает, 450 тысяч артиллерийских снарядов, доступных вне блока», — говорится в сообщении.

Источники полагают, что Евросоюз мог бы обратиться к Турции, Южной Корее и ЮАР. Один из дипломатов озвучил цифру в 450 тысяч снарядов, доступных для покупки за пределами Евросоюза.

31 января глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз направит Украине с февраля 2023 года по март 2024 года примерно 500 тыс. артиллерийских снарядов, хотя обещал поставить вдвое больше. В этот же день Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил о сильном дисбалансе огневой мощи между Украиной и Россией.

Ранее решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине назвали сигналом для США.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами