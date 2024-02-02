Чехия призвала закупить вне ЕС 450 тысяч снарядов для Украины

Чехия призвала страны Евросоюза закупить 450 тысяч снарядов для Киева у стран вне сообщества, чтобы поставить миллион снарядов Украине к марту. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четыре дипломатических источника.

»Прага, расстроенная этим отставанием от плана, призывает страны ЕС профинансировать покупку, как она оценивает, 450 тысяч артиллерийских снарядов, доступных вне блока», — говорится в сообщении.

Источники полагают, что Евросоюз мог бы обратиться к Турции, Южной Корее и ЮАР. Один из дипломатов озвучил цифру в 450 тысяч снарядов, доступных для покупки за пределами Евросоюза.

31 января глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз направит Украине с февраля 2023 года по март 2024 года примерно 500 тыс. артиллерийских снарядов, хотя обещал поставить вдвое больше. В этот же день Жозеп Боррель перед началом неформального заседания глав минобороны стран Евросоюза в Брюсселе заявил о сильном дисбалансе огневой мощи между Украиной и Россией.

Ранее решение Евросоюза о выделении €50 млрд Украине назвали сигналом для США.