Зеленский уже подготовил указ об увольнении Залужного

Президент Владимир Зеленский, скорее всего, уже подготовил указ об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и ждет подходящего момента. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

«Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись», — говорится в тексте.

Также издание пишет, что «вполне возможно, Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы».

Авторы статьи полагают, что украинские власти столкнулись с серьезным кризисом, от исхода которого будет зависеть дальнейший ход боевых действий.

До этого главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению генерала Залужного. Бутусов отметил, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

Ранее в офисе Зеленского признали тактические ошибки ВСУ в ходе летнего контрнаступления.