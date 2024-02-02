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Зеленский уже подготовил указ об увольнении Залужного

Advance: Зеленский скорее всего уже подготовил указ об увольнении Залужного

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Reuters

Президент Владимир Зеленский, скорее всего, уже подготовил указ об увольнении главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного и ждет подходящего момента. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

«Зеленский уже, вероятно, подготовил указ и только ждет, чтобы поставить подпись», — говорится в тексте.

Также издание пишет, что «вполне возможно, Залужный занимает пост главкома ВСУ последние часы».

Авторы статьи полагают, что украинские власти столкнулись с серьезным кризисом, от исхода которого будет зависеть дальнейший ход боевых действий.

До этого главный редактор портала «Цензор» Юрий Бутусов заявил, что в ближайшее время состоится заседание ставки Зеленского по увольнению генерала Залужного. Бутусов отметил, что текст указа об увольнении Залужного был подготовлен еще 29 января и в настоящее время глава государства «убеждает всех поддержать это решение».

Ранее в офисе Зеленского признали тактические ошибки ВСУ в ходе летнего контрнаступления.

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