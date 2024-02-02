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Политолог: Путин заинтересован, чтобы все школьники нашли занятие по душе

Политолог Федорова: для Путина важно, чтобы все школьники нашли занятие по душе

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Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заинтересован в том, чтобы все школьники страны смогли найти себя и получить хороший старт во взрослой жизни. Об этом в интервью «Ридусу» заявила политолог Анна Федорова, комментируя выступление главы государства на съезде «Движение первых».

«Очень заметна эмоциональная вовлеченность президента в этот процесс. Он с огромным вниманием относится к идеям и инициативам молодежи, поэтому и было создано «Движение первых». Организация сейчас объединяет миллионы детей по всей стране. И скоро, я думаю, мы сможем сказать, что «Движение первых» есть в каждой школе России», — отметила Федорова.

Она добавила, что благодаря «Движению первых» дети получают дополнительные возможности для развития. Эксперт выразила уверенность, что у организации «прекрасное будущее».

1 февраля Путин выступил на церемонии закрытия съезда «Движения первых» и призвал молодежь уверенно идти к своей цели. Вместе с собравшимися президент РФ также спел гимн страны.

Стартовавший на выставке «Россия» в Москве второй съезд общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых» собрал около 3 тыс. участников из 89 регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ранее Путин посетил павильон Сбера на выставке «Россия».

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