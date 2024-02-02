ЦИК может завершить проверку подписей к 7 февраля

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России к 7 февраля, возможно, завершит проверку подписей и примет решение по всем оставшимся выдвинутым кандидатам в президенты РФ. Об этом заявила председатель Центризбиркома Российской Федерации Элла Памфилова, передает ТАСС.

«Возможно, что 7 числа мы можем по всем нашим выдвинутым кандидатам уже принять тот вердикт, те решения, которые будут четкие, чистые, соответствовать тому материалу, тем выводам, которые мы сделаем», — сказала она.

31 января ЦИК России завершил прием подписных листов, собранных в поддержку выдвижения либо самовыдвижения кандидатов на пост президента Российской Федерации.

Согласно избирательным правилам, кандидатам, предложенным непарламентскими партиями, нужно было представить в комиссию от 100 тыс. до 105 тыс. подписей избирателей, самовыдвиженцам — от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

Выборы президента Российской Федерации пройдут 15 – 17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Ранее ЦИК РФ проверил подписи в поддержку Путина.