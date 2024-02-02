В бундестаге заявили, что разоблачили российского шпиона

Российского политтехнолога украинского происхождения Владимира Сергиенко заподозрили в связях с российскими спецслужбами. Об этом сообщили корреспонденты The Insider (Издание признано в России СМИ-иноагентом и включено в список нежелательных организаций) и Der Spiegel, которые провели совместное расследование.

Журналисты утверждают, что Сергиенко, работая помощником депутата от партии «Альтернатива для Германии» Егвгения Шмидта, был в тесном контакте с офицером ФСБ. Издания заявили, что в спецслужбе Сергиенко общался с полковником, который работает в Девятом управлении Пятой службы ФСБ, которое ответственно за Украину.

Spiegel писало до этого, что Сергиенко ездит в Москву и обсуждает там возможности замедления поставок немецких танков ВСУ и участвует в пропагандистских ток-шоу.

Сотрудники The Insider заявили, что они получили доступ к личной переписке Сергиенко. Там он якобы отчитывался о своих действиях перед московским куратором, согласовывал свои действия, а также получал от него деньги.

Сам Сергиенко отрицает любые связи с российскими спецслужбами, отметили журналисты. Депутат Шмидт, помощником которого работает Сергиенко, заявил, что не будет отвечать на бездоказательные подозрения. Однако администрация бундестага начала внутреннюю проверку и ввела ряд запретов для Сергиенко, в частности, ему теперь нельзя перемещаться по зданию немецкого парламента, заключили в СМИ.

Ранее в Германии заявили, что в Киеве поднялась суматоха после провала плана отставки Залужного.