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Немецкий депутат обвинил в военных проблемах Украины Шольца

Депутат бундестага Реттген потребовал от Шольца признать важность Украины

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Inna Varenytsia/Reuters

Депутат бундестага Норберт Реттген заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц должен признать, что Украина важнее России. Об этом сообщает издание Bild.

Политик добавил, что положение Запада в рамках украинского конфликта ухудшается. Поэтому он считает, что необходимо пойти навстречу требованиям властей Украины и предоставить Вооруженным силам страны (ВСУ) крылатые ракеты Taurus. Однако Реттген признал, что Шольц, скорее всего, не пойдет на это.

Депутат заявил, что Шольц постоянно ищет оправдания для того, чтобы не отправлять ракеты украинской стороне. При этом спорным пунктом с Taurus стала дальность действия в 500 километров. Германия принципиально не поставляла Киеву оружие с такими характеристиками.

К тому же канцлер не хочет порвать раз и навсегда с Россией и все еще ожидает переговоров с ней, обратил внимание Реттген. Он объяснил, что такой вывод можно сделать из внешнеполитической формулы Шольца.

Ранее в Германии назвали объем средств, выделенных Украине с начала СВО.

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