В МИД РФ допустили прослушку США Зеленского и Залужного

США могут прослушивать Владимира Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного или получать донесения об их разговорах, в том числе и от них самих. Это предположила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Поводом для таких размышлений стала статья в газете The Washington Post, где журналисты со ссылкой на «высокопоставленный украинский источник» сообщили, что у Залужного 29 января был разговор с Зеленским. В публикации утверждают, что Залужный дал Зеленскому понять, что после его отставки ситуация на фронте вряд ли улучшится.

На это у Захаровой появилось три варианта, как информация могла попасть в СМИ. Либо о разговоре рассказали американцам свидетели, либо сами участники разговора. Ну или сами американские спецслужбы подслушивают разговоры первых лиц Украины, предположила она.

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский журналист Херш объяснил, из-за каких тайн Зеленский хочет уволить Залужного.