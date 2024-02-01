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Венгрии гарантировали в ЕС, что ее средства не направят Украине

Орбан: Венгрия получила гарантии ЕС, что ее средства не отправят Украине

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Virginia Mayo/AP

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт получил гарантии того, что ее до сих пор не размороженные из фондов Евросоюза средства не будут отправлены Украине. Обращение опубликовано в социальных сетях политика.

«Вчера ночью, сегодня утром мы получили предложение и в конце концов выработали механизм проверки, который гарантирует разумное использование средств (Украиной, — «Газета.Ru») и получили гарантии того, что деньги Венгрии не окажутся на Украине», — заявил он.

Орбан подчеркнул, что Будапешт после долгих переговоров принял это предложение.

Он отметил, что Венгрия опасалась, что Брюссель отправит Киеву предназначавшиеся Будапешту деньги, а также того, что ЕС выделит Украине деньги на слишком долгий срок и без проверки расходования средств.

1 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль приветствовал решение Евросоюза согласиться выделить дополнительный пакет помощи Киеву в размере €50 млрд.

Ранее в ЕС придумали план Б для помощи Украине в обход вето Венгрии.

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