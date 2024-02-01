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В США признали, что не готовы к эре искусственного интеллекта

Американский филантроп Янг: США не готовы к влиянию искусственного интеллекта

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«Газета.Ru»

Бывший кандидат на пост президента США, филантроп Эндрю Янг заявил, что США не готовы к воздействию искусственного интеллекта (ИИ). Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«ИИ — это очень, очень мощная технология и набор инструментов, и в инструментах нет ничего положительного или отрицательного, но есть что-то положительное и отрицательное в том, как инструменты можно использовать… ИИ будет сопровождать драматические изменения… наши учреждения ни в коей мере не готовы к этому», — заявил Янг.

До этого основатель Microsoft Билл Гейтс назвал искусственный интеллект полезным для программистов.

Ранее сообщалось, что ученые обучили ИИ оценивать риск развития зависимости от видеоигр.

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