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Британский суд отказался рассматривать иск Трампа против обвинений в связях с РФ

Reuters: суд в Лондоне отклонил иск Трампа против обвинений в связях с Россией

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Brendan McDermid/Reuters

Суд в Лондоне отклонил иск экс-президента США Дональда Трампа против британской частной детективной фирмы по поводу досье, в котором утверждалось о якобы имевших место связях Трампа с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Высокий суд Лондона в четверг отклонил иск Дональда Трампа… по поводу досье, в котором утверждались связи между предвыборной кампанией Трампа и Россией», — пишет агентство.

Отмечается, что Трамп подавал иск о защите данных против Orbis Business Intelligence из-за претензий в досье, написанном ее соучредителем, бывшим сотрудником британской разведки Кристофером Стилом.

До этого сообщалось, что Федеральное бюро расследований (ФБР) США предлагало $1 млн бывшему сотруднику британских спецслужб Кристоферу Стилу за предоставление данных, подтверждающих о связях Трампа с РФ.

Скандал вокруг возможных связей Трампа с Россией разгорелся после того, как американское издание BuzzFeed в 2017 году, когда Трамп выиграл президентскую гону, опубликовало так называемое «досье Стила» (оно же «досье Трампа»). В досье говорилось, что команда Трампа, якобы, заручилась тайной поддержкой России во время избирательной компании 2016 года. В рамках этого сговора российские представители стремились опорочить публичный образ кандидатки от демократов Хиллари Клинтон, Россия делилась негативной информацией о Клинтон с соратниками Трампа.

Выдвинутые обвинения около двух лет изучал специальный прокурор США Роберт Мюллер. В 2019 году он заявил, что на самом деле никакого сговора предвыборного штаба Трампа с российскими властями не было, несмотря на зафиксированные попытки России повлиять на выборы.

Ранее Трамп обвинил ФБР в краже личных документов.

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