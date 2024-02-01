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МИД Финляндии упраздняет российский департамент

МИД Финляндии переводит Россию в департамент Азии и Океании

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Michael Nitzschke/Global Look Press

Министерство иностранных дел Финляндии реорганизует структуру региональных департаментов, в результате чего будет упразднен российский департамент. Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что будут созданы три региональных департамента: евроатлантический, департамент Азии и Океании, а также департамент Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. При этом Россия перейдет в департамент Азии и Океании.

В финском МИД уточнили, что изменения в структуре ведомства связаны с геополитическими изменениями, при этом они не затрагивают представительства Финляндии в других странах.

В заявлении указано, что новая структура департаментов лучше отражает ситуацию в мире и позволяет странам-членам НАТО и странам, расположенным у Европейского союза, находиться в ведении одного департамента.

Накануне также сообщалось, что уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман в письме министру внутренних дел страны Мари Рантанен выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища, на границе с Россией и рекомендовала открыть контрольно-пропускные пункты.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.

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