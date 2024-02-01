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Лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Лидеры ЕС договорились о выделении Украине €50 млрд помощи на несколько лет. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на своей странице в социальной сети X.

«Это гарантирует устойчивое, долгосрочное, предсказуемое финансирование Украины. ЕС берет на себя руководство и ответственность за поддержку Украины; мы знаем, что поставлено на карту», — подчеркнул он.

До этого верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Венгрия не стала блокировать рост поставок оружия Евросоюза Украине по линии европейского фонда мира, хоть и отказалась сама предоставлять средства на поддержку Киева.

31 января Боррель заявил, что с февраля 2023 года по март 2024 года Евросоюз направит Украине примерно 500 тыс. артиллерийских снарядов, хотя обещал поставить вдвое больше.

Ранее Боррель призвал одобрить расширение Европейского фонда мира для помощи Украине.

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