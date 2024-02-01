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Шольц: все страны ЕС должны быть готовы дать Украине то, что она просит

Шольц призвал ЕС «срочно» начать обсуждать увеличение военных поставок Украине

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Liesa Johannssen/Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что все 27 стран ЕС должны быть готовы дать Украине то, что она просит. Его слова приводит Reuters.

«Мы будем активно заниматься вопросом, как нам дальше организовывать военную помощь Украине. На этот счет сегодня не будет принято каких-либо решений, однако обсуждение срочно должно начаться, потому что мы знаем, что того, что было запланировано до сегодняшнего дня, а именно военной помощи ото всех стран-членов (ЕС - прим. ред.), недостаточно», — сказал Шольц.

Он напомнил, что значительный объем помощи Украине среди стран Евросоюза приходится на Германию.

По словам политика, он знает, как добиться разблокировки плана по выделению Евросоюзом €50 млрд помощи Украине на ближайшие несколько лет.

До этого крупнейшие фракции Европарламента обратились к лидерам Евросоюза с требованием определить объем помощи Украине на ближайшие несколько лет разовым решением.

«Мы, лидеры крупнейших политических групп Европарламента, единогласно призываем лидеров ЕС принять решения, необходимые для решения задач, стоящих перед Украиной, выполнить свои обещания, обеспечить эффективную и устойчивую поддержку Украины», — значится в заявлении европейских политиков.

Отмечается, что единоразово должно быть одобрено выделение всего объема помощи Украине, включающего как помощь в восстановлении экономики, так и военную помощь.

Ранее Шольц заявил, что Германия не может поддерживать Украину в одиночку.

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