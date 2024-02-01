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Политолог: крушение Ил-76 под Белгородом демотивирует украинское общество

Политолог Живов: крушение Ил-76 приведет к серьезным политическим последствиям

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Какими бы ни были цели Украины и ее западных покровителей, у истории с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 с пленными на борту точно будут политические последствия. В первую очередь — это демотивация украинского общества. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучил политолог Алексей Живов.

Эксперт также обратил внимание, что США пытаются срочно замести следы своего участия в катастрофе. По предварительной информации, Ил-76 был сбит из американского зенитного ракетного комплекса Patriot, переданного Украине, напомнил он.

«Что касается Штатов, которые, очевидно, причастны к сбитию нашего самолета, то тут явно решили все замести под ковер. Потому что уровень вовлеченности США тянет на прямой конфликт с Россией», — подчеркнул Живов.

Крушение Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Согласно данным ведомства, по пути воздушное судно подверглось ракетной атаке со стороны ВСУ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заявил, что нижняя палата российского парламента 1 февраля рассмотрит обращение к конгрессу США из-за использования ВСУ ПВО Patriot для ликвидации Ил-76 с украинскими военнопленными на борту.

Ранее президент России Владимир Путин назвал преступлением ракетную атаку ВСУ на Ил-76.

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