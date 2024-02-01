Столтенберг оценил вероятность выхода США из НАТО в случае избрания Трампа

Соединенные Штаты не выйдут из Организации Североатлантического договора (НАТО) даже в случае избрания Дональда Трампа президентом США. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, слова которого передает Politico.

«Я уверен, что Соединенные Штаты останутся верным союзником. НАТО создают для США рынок продаж оборонной продукции... От Аризоны до Вирджинии, от Флориды до штата Вашингтон, рабочие места в Америке зависят от американских продаж на оборонных рынках Европы и Канады», — сказал Столтенберг.

28 января Трамп заявил, что не верит в желание НАТО защитить Штаты.

25 января немецкий политический эксперт Вернер Патцельт высказал точку зрения, что канцлер ФРГ Олаф Шольц тайно надеется на победу Дональда Трампа на президентских выборах в США, поскольку немецкому лидеру необходим «образ врага».

До этого бывший американский посол США в альянсе Иво Даалдер сказал, что НАТО ждут крупные изменения в случае победы Дональда Трампа на предстоящих выборах президента Штатов.

Ранее бывший помощник экс-президента США объяснил, почему победа Трампа станет серьезной проблемой для Европы.