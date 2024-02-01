Госдума обратится к конгрессу из-за сбитого Patriot Ил-76

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента 1 февраля рассмотрит обращение к конгрессу из-за использования ВСУ американского ЗРК Patriot для ликвидации российского военного самолета Ил-76 с 65 украинскими военнопленными на борту. Соответствующая публикация размещена в Telegram-канале Володина.

«Зеленский уничтожил своих солдат, которые должны были вернуться домой, — их ждали семьи: матери, жены, дети. <..> Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом», — заявил Володин.

До этого бывший командир потерпевшего крушение Ил-76 под Белгородом Александр Романов назвал сроки полной расшифровки черных ящиков Ил-76.

Крушение самолета Ил-76 произошло утром 24 января в районе поселка Яблоново в Белгородской области. Самолет должен был перевезти пленных украинских военных в административный центр региона. По данным министерства обороны РФ, всего на борту находились 65 бойцов ВСУ, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

Ранее Путин заявил, что Ил-76 с пленными на борту сбила система Patriot.