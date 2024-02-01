Экс-министр госбезопасности Украины: на место главкома ВСУ может прийти Забродский

По словам исполнительного директора «Союза добровольцев Донбасса», экс-министра госбезопасности ДНР и полковника запаса Андрея Пинчука, кандидатом на пост главкома ВСУ может стать бывший депутат Верховной рады, генерал-лейтенант и герой Украины Михаил Забродский. Об этом пишет Ura.ru.

Пинчук заявил, что Забродский является известным человеком на Украине и бывшим командующим десантными войсками.

Забродский учился в России и США, а также командовал глубокими рейдами против ополчения. По мнению Пинчука, он является реальной альтернативой Валерию Залужному.

29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.