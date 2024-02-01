Правительство Аргентины отозвало более половины законопроектов

Правительство Аргентины значительно сократило количество статей в направленном в парламент пакете реформ. Как сообщает газета La Nación, в тексте, который находится на рассмотрении в палате депутатов, осталось меньше половины статей по сравнению с первоначальной версией, которая была представлена в законодательный орган в конце прошлого года.

Депутаты узнали о сокращении количества пунктов уже после начала заседания, на котором основной темой было рассмотрение законопроекта. Согласно данным La Nación, правительство убрало из пакета реформ ужесточение наказания для протестующих, создающих препятствия дорожному движению.

Первую версию законопроекта комплексных реформ правительство Аргентины внесло 28 декабря прошлого года. Проект содержал свыше 600 статей, включая проведение налоговой амнистии, отмену обязательных праймериз, ужесточение наказания за перекрытие дорожного движения во время протестов, приватизацию государственных компаний и повышение экспортных пошлин.

Однако 26 января министр экономики Луис Капуто объявил, что правительство сократит количество экономических реформ в направленном в парламент проекте, чтобы ускорить его одобрение. Решение было принято на фоне конфликта с губернаторами, которые выступали против повышения пошлин.

Президент Аргентины Хавьер Милей в своей первой речи в качестве главы государства охарактеризовал ситуацию в стране как критическую и заявил о необходимости шоковых мер в экономике. Он планирует ввести минимальное вмешательство государства в экономику страны. Политик считает необходимым упразднить Центробанк Аргентины для борьбы с инфляцией.

31 января сообщалось, что депутаты приступают к рассмотрению радикальных реформ Милея.

Накануне Милей заявил, что выполнит предвыборные обещания встряхнуть экономику государства, несмотря на ущерб, который реформы могут нанести стране.

Ранее приход к власти Милея назвали олицетворение победы сетевых политических структур над иерархическими.