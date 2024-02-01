Размер текста
А
А
А

Болгария выплатит последнему царю компенсацию

Правительство Болгарии выплатит последнему царю компенсацию по решению ЕСПЧ

close
100%
Depositphotos

Правительство Болгарии приняло решение выплатить компенсацию бывшему премьер-министру и последнему царю страны Симеону Сакскобургготскому в рамках решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд установил нарушение прав собственности Симеона Сакскобургготского и присудил ему компенсацию в размере 1 635 875 евро, пишет ТАСС.

Жалоба была подана царем и премьер-министром Болгарии (2001-2005) Симеоном II и его старшей сестрой Марией-Луизой Борисовой Хробок. Судебные тяжбы продолжались более 10 лет, а в январе этого года софийский суд признал собственностью государства несколько сотен гектар и 66 объектов недвижимости в горном районе Рила, ранее принадлежавших Симеону Сакскобургготскому.

Симеон II был провозглашен царем в 1943 году в возрасте шести лет, но после референдума в 1946 году монархия была упразднена, а королевская семья покинула страну. Вернувшись в Болгарию в 1989 году, Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский создал Национальное движение «Симеон II» и стал премьер-министром Болгарии в 2001 году. Он оставался на этом посту до 2005 года, а его партия находилась в правящей коалиции до 2009 года.

Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский является последним живущим православным монархом, царствовавшим когда-либо и где-либо, после последнего короля Греции Константина II, которого не стало в январе 2023 года.

Ранее ученые нашли нагрудник с древнейшей надписью-оберегом на кириллице.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами