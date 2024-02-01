Болгария выплатит последнему царю компенсацию

Правительство Болгарии приняло решение выплатить компенсацию бывшему премьер-министру и последнему царю страны Симеону Сакскобургготскому в рамках решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Суд установил нарушение прав собственности Симеона Сакскобургготского и присудил ему компенсацию в размере 1 635 875 евро, пишет ТАСС.

Жалоба была подана царем и премьер-министром Болгарии (2001-2005) Симеоном II и его старшей сестрой Марией-Луизой Борисовой Хробок. Судебные тяжбы продолжались более 10 лет, а в январе этого года софийский суд признал собственностью государства несколько сотен гектар и 66 объектов недвижимости в горном районе Рила, ранее принадлежавших Симеону Сакскобургготскому.

Симеон II был провозглашен царем в 1943 году в возрасте шести лет, но после референдума в 1946 году монархия была упразднена, а королевская семья покинула страну. Вернувшись в Болгарию в 1989 году, Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский создал Национальное движение «Симеон II» и стал премьер-министром Болгарии в 2001 году. Он оставался на этом посту до 2005 года, а его партия находилась в правящей коалиции до 2009 года.

Симеон Борисов Саксен-Кобург-Готский является последним живущим православным монархом, царствовавшим когда-либо и где-либо, после последнего короля Греции Константина II, которого не стало в январе 2023 года.

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