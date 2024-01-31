Захарова призвала Армению оценить риски безопасности близости с НАТО

Армении нужно оценить риски для безопасности от сближения с НАТО, а также отталкиваться от своих национальных интересов. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отрывок выступления доступен в Telegram-канале «Девичья башня».

Так дипломат прокомментировала заявление специального председателя Североатлантического альянса на Южном Кавказе Хавьера Коломины о движении Армении в сторону НАТО.

По мнению Захаровой, в этой ситуации необходимо «идти и от базовых установок».

«Каковы национальные интересы каждой страны, в частности Армении? Нужно это проанализировать. Нужно открыть карту, посмотреть, в каком регионе, между какими соседями находится эта страна, почитать учебники истории», — отметила спикер министерства.

Захарова подчеркнула, что Еревану стоит помнить, что Запад никогда не выполняет своих обещаний.

До этого специальный представитель НАТО на Южном Кавказе Хавьер Коломина заявил о сближении Армении и НАТО в последние годы.

Ранее в России предупредили Армению о последствиях при углублении диалога с НАТО.