Запад совершил несколько «непоправимых ошибок», в том числе по отношению к Российской Федерации, которые могут привести к окончанию гегемонии западных стран. Об этом заявил журналист немецкого издания Focus Габор Штайнгарт.

«На каждом заседании Генеральной Ассамблеи ООН мы наблюдаем, как претензии западных стран на гегемонию не оправдываются. Реакции отторжения возникают снова и снова», — написал он.

По мнению Штайнгарта, санкции Европейского союза, которые были введены против двадцати государств, в том числе России, Китая и Ирана, только усиливают сотрудничество этих стран в обход Европы. Эксперт подчеркнул, что санкционное давление против России не только не ослабило страну, но и помогло ей найти новых покупателей нефти и газа по более выгодным ценам.

«Если верить российским данным, рост экономики в 2023 году составил 3,5 процента. Немецкая экономика, которая страдает от нехватки дешевого газа из России, погрузилась в рецессию», — заключил Штайнгарт.

До этого руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески заявлял, что в 2024 году экономика Германии продолжит находиться в состоянии рецессии.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы опустился ниже 78%.