Госдума приняла во втором чтении законопроект о конфискации за фейки об армии РФ

Депутаты Государственной Думы приняли во втором чтении законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России. Об этом сообщили на сайте Госдумы.

Если документ вступит в силу, то конфискация коснется и тех, кто публично призывает к деятельности, направленной против безопасности государства, следует из текста поправок.

При этом в Госдуме подчеркнули, что в отличие от практики конфискации в СССР, в новом законопроекте затрагиваются на «любые деньги или имущество». Изымать будут то, что нажито преступным путем, используется для финансирования незаконной деятельности, отметили авторы. Кроме того, речь идет об изъятии орудий преступления и имущества.

В законопроекте также уточнили, что подразумевается под действиями, направленными против безопасности России. Это в том числе помощь диверсантам, обучения для совершения диверсии и организация диверсионного сообщества. Также направленной против безопасности РФ деятельностью станет совершение хотя бы одного из преступлений.

Авторами законопроекта стали спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Ирина Яровая, глава фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, а также другие депутаты.

Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков отметил, что инициатива поможет защитить национальные интересы россиян и страны, а также права и свободы граждан от преступной деятельности и угроз национальной безопасности. Он добавил, что в планах депутатов еще рассмотрение законопроекта о дополнительных гарантиях госслужащим, мобилизованным на военную службу или заключившим контракт о прохождении военной службы.

29 января в Госдуме также одобрили ко второму чтению проект о конфискации имущества за фейки об армии и публичные призывы к действиям против безопасности государства.

Комитет поддержал поправку, которая объясняет, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьями о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в перечне более 30 статей российского Уголовного кодекса.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал доносы отвратительным явлением.