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Немецкий бизнесмен объяснил, как Залужный переиграл Зеленского слухом об отставке

Дотком: Залужный помешал Зеленскому уволить его, пустив слух об отставке

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Reuters

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сумел «переиграть» президента Украины Владимира Зеленского, не дав ему уволить себя, когда «пустил слух» о готовящейся отставке, считает немецко-финский бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Его цитирует RT.

«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.

По словам предпринимателя, появившийся слух вызвал «шумиху» в украинском обществе и заставил «нервничать» западных партнеров Киева, после чего Зеленский изменил свое решение.

Напомним, 29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.

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