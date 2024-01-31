Немецкий бизнесмен объяснил, как Залужный переиграл Зеленского слухом об отставке

Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный сумел «переиграть» президента Украины Владимира Зеленского, не дав ему уволить себя, когда «пустил слух» о готовящейся отставке, считает немецко-финский бизнесмен, бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком. Его цитирует RT.

«Залужный хорошо сыграл, моментально слив информацию о попытке его уволить», — написал Дотком на своей странице в соцсети X.

По словам предпринимателя, появившийся слух вызвал «шумиху» в украинском обществе и заставил «нервничать» западных партнеров Киева, после чего Зеленский изменил свое решение.

Напомним, 29 января на Украине стали распространяться слухи об отставке главкома ВСУ Залужного — СМИ писали о нем со ссылкой на депутатов Рады. Подробнее об этих сообщениях и их последствиях для ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Залужному спрогнозировали реальное увольнение весной.