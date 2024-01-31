В Финляндии заявили, что США не будут мировой державой при нарушении гарантий безопасности

Кандидат в президенты Финляндии Пекка Хаависто заявил, что США лишатся статуса мировой державы, если нарушат гарантии безопасности, данные североевропейской стране в НАТО. Его слова передает газета Ilta-Sanomat.

По мнению политика, Соединенным Штатам перестанут доверят, если они нарушат свои обязательства При этом Хаависто не верит в то, что какой-либо американский президент или какое-либо политическое движение в США будут готовы к таким изменениям.

И Хаависто, и Александр Стубб, который также вышел во второй тур выборов, заявили, что существует большая разница между словами кандидата в президенты США Дональда Трампа, критикующего Североатлантический альянс, и его реальными действиями. В частности, они напомнили, что при президентстве Трампа Штаты увеличили свой финансовый вклад в НАТО и военное присутствие в Европе. Хаависто и Стубб отметили, что доверяют пятой статье НАТО, которая предполагает, что нападение на одного союзника организации рассматривается как атака против всех стран и допускает оказание военной помощи.

Стубб также добавил, что позиции Турции и Венгрии как членов НАТО не ослабляют доверие к альянсу в целом.

Первый тур выборов президента Финляндии завершился 28 января. Второй тур состоится 11 февраля.

Ранее президент Финляндии спрогнозировал трудности на границе с Россией.