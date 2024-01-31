Экс-советник Трампа заявил, что он недостоин быть президентом

Бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в новом издании своих мемуаров раскритиковал бывшего президента как человека, который будет мстить своим политическим противникам и умиротворять Россию и Китай в случае возвращения в Белый дом. Об этом пишет Reuters.

«Болтон, который работал в Белом доме Трампа в 2018 и 2019 годах, обвинил кандидата в президенты от Республиканской партии в отсутствии политической философии или последовательного политического мировоззрения», — говорится в тексте.

По мнению Болтона, в случае переизбрания Трамп может выйти из НАТО, ограничить поддержку Украины, а также подтолкнуть Китай к блокаде Тайваня.

«Трамп недостоин быть президентом… Если его первые четыре года были плохими, вторые четыре будут еще хуже», — цитирует Reutres книгу Болтона.

До этого президент Чехии Петр Павел заявил, что Европе необходимо готовиться к возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США в контексте поддержки Украины.

Ранее экс-посол США предупредил о серьезных изменениях для НАТО при победе Трампа на выборах.