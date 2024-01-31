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В США объяснили, почему не удается заключить пограничное соглашение

Сенатор Голдман: республиканцы не заключают сделку по границе по приказу Трампа

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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Член палаты представителей конгресса США от Демократической партии Дэн Голдман заявил, что сенаторы от республиканской партии отказываются от двухпартийного соглашения по южной границе, поскольку Дональд Трамп «приказал не давать Джо Байдену политическую победу в год выборов. Его слова приводит CNN.

С точки зрения Голдмана, Дональду Трампу выгодно вступать в президентскую гонку с «хаосом на границе».

«Единственная причина, по которой этот проект был сорван, заключается в том, что Дональд Трамп не хочет, чтобы республиканцы решали наши проблемы. Он хочет, чтобы проблемы сохранялись, чтобы он мог использовать их в своей избирательной кампании», — подчеркнул Голдман.

Ранее сообщалось, что представители Демократической и Республиканской партий в конгрессе США почти достигли соглашения о продолжении финансирования Украины, но в процесс заключения сделки вмешался бывший президент страны Дональд Трамп.

До этого американский сенатор Крис Мерфи заявил, что позиция парламентариев-республиканцев по Украине станет ясна в ближайшее время. При этом он обвинил бывшего президента США в попытках убедить законодателей проголосовать против военной помощи Украине.

Ранее в США объяснили пограничную политику Байдена.

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