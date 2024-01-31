В Раде заявили, что офис Зеленского обеспокоен заявлениями Залужного

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что в офисе президента Владимира Зеленского обеспокоены тем, что главнокомандующий Вооруженными силами страны Валерий Залужный делал политические, а не военные заявления. Слова парламентария приводит британская газета The Guardian.

29 января Гончаренко со ссылкой на собственные источники заявил, что Залужному объявили о его отставке, но текста самого указа пока нет. Военному якобы предложили должность посла, но тот отказался. Позднее пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров в интервью «Украинской правде» заявил, что разговоры об отставке Залужного не соответствуют действительности, такое решение не принималось в офисе Зеленского.

Гончаренко в беседе с The Guardian заявил, что считает плохой идеей отставку Залужного. По его словам, между главкомом и украинским руководством нет принципиальных разногласий, однако офис Зеленского был обеспокоен тем, что Залужный делал политические заявления.

Американская газета New York Times сообщала, что украинские власти отменили решение об увольнении Залужного, после того как информация об отставке была обнародована без их согласия.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.