Журналисты пишут, что ФРГ и США тормозят процесс вступления Украины в НАТО

Соединенные Штаты и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. Об этом пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники.

«Украина и некоторые из ее самых сильных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на предстоящем крупном саммите, но их усилия сталкиваются с серьезным закулисным сопротивлением США и Германии», — пишут авторы статьи.

В публикации говорится, что Польша и прибалтийские страны полагают, что расширение НАТО за счет членства Украины приведет к ослаблению амбиций России в Восточной Европе. Но некоторые западные представители альянса, включая Вашингтон и Берлин, находят начало процесса принятия Киева в условиях продолжающегося конфликта преждевременным. Отмечается, что США и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине.

Журналисты пишут, что в Германии и США настаивают на том, что Украина должна в итоге вступить в НАТО, но полагают, что сейчас не время начинать этот процесс. По словам источников, сейчас эти страны призывают сосредоточиться на поставке Украине оружия и боеприпасов.

До этого в офисе Зеленского заявили о создании группы поддержки Украины в НАТО.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.