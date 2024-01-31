Размер текста
А
А
А

Журналисты пишут, что ФРГ и США тормозят процесс вступления Украины в НАТО

FP: США и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Соединенные Штаты и Германия стремятся отложить начало процесса вступления Украины в НАТО. Об этом пишет журнал Foreign Policy, ссылаясь на источники.

«Украина и некоторые из ее самых сильных сторонников подталкивают НАТО к официальному приглашению Киева стать членом военного альянса на предстоящем крупном саммите, но их усилия сталкиваются с серьезным закулисным сопротивлением США и Германии», — пишут авторы статьи.

В публикации говорится, что Польша и прибалтийские страны полагают, что расширение НАТО за счет членства Украины приведет к ослаблению амбиций России в Восточной Европе. Но некоторые западные представители альянса, включая Вашингтон и Берлин, находят начало процесса принятия Киева в условиях продолжающегося конфликта преждевременным. Отмечается, что США и Германия являются главными донорами военной и экономической помощи Украине.

Журналисты пишут, что в Германии и США настаивают на том, что Украина должна в итоге вступить в НАТО, но полагают, что сейчас не время начинать этот процесс. По словам источников, сейчас эти страны призывают сосредоточиться на поставке Украине оружия и боеприпасов.

До этого в офисе Зеленского заявили о создании группы поддержки Украины в НАТО.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами