Завершается прием подписей от кандидатов на должность президента

В Центральной избирательной комиссией (ЦИК) РФ сообщили, что прием подписных листов от кандидатов на должность президента РФ завершается в среду, 31 января, передает РИА Новости.

Из утвержденного Центризбиркомом календарному плану следует, что документы для регистрации кандидата можно представить в ЦИК России не позднее 18:00 31 января 2024 года. Решение о регистрации кандидата или мотивированное решение об отказе будет принято не позднее чем через 10 дней после приема документов.

ЦИК РФ постановил, что самовыдвиженцы должны представить в ЦИК не менее 300 тысяч и не более 315 тысяч подписей избирателей, но на один субъект РФ должно приходиться не более 7500 подписей. Кандидатам от политических партий необходимо представить не менее 100 тысяч и не более 105 тысяч подписей избирателей, а на один субъект должно приходиться не более 2500 подписей.

Кроме этого было определено что от россиян, которые постоянно проживают за рубежом могут быть поданы не более 7500 подписей для самовыдвижения и не более 2500 для выдвиженцев от партии.

Президентские выборы назначены на 17 марта 2024 года, голосование пройдет три дня с 15 по 17 марта.

До этого председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин сдал в ЦИК подписи в свою поддержку для регистрации на президентских выборах и сразу после этого заявил, что выходит из предвыборной гонки.

Кандидат от партии «Гражданская инициатива» Борис Надеждин заявил, что собрал в России более 200 тыс. подписей и намерен передать 105 тыс. из них в ЦИК 31 января.

Ранее ЦИК РФ проверил подписи в поддержку Путина.