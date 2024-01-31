В Турции впервые в истории парламента страны депутата лишили мандата

В Турции оппозиционный депутат Джан Аталай, который находится в заключении, лишен мандата. Этот случай стал первым в истории парламента страны, сообщает РИА Новости.

Заседание, на котором обсуждался вопрос лишения Аталая мандата, состоялось накануне, 30 января. Имя парламентария уже внесли в список тех, кто перестал быть депутатом. Кроме Аталая в нем числиться Хасан Битмез, которого не стало в декабре 2023 года.

«На заседании парламента было зачитано решение Кассационного суда о том, что депутат от Хатая Джан Аталай окончательно осужден», — уточнили в пресс-службе парламента.

Там отметили, что мандат отозвали согласно второго пункта статьи 84 турецкой конституции. Обсуждение решения в парламенте вызвало горячие трения. Так депутат от главной оппозиционной Народно-республиканской партии Айсу Банкоглу бросила экземпляр основного закона в председателя заседания парламента Бекира Боздага.

В конце декабря 2023 года суд обязал лидера самой крупной оппозиционной партии в Турции — Народно-республиканской — Озгюра Озеля выплатить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану свыше $1,7 тыс. в качестве моральной компенсации за «нарушение личных прав».

Ранее парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО.