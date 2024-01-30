Мать Ксении Собчак сенатор Людмила Нарусова госпитализирована

Мать телеведущей Ксении Собчак и член Совета Федерации Людмила Нарусова госпитализирована. Об этом сообщает «МК».

«Господи, это не для журналистов. Никто не отравил меня новичком. Проблема челюстно-лицевая – это ерунда! С зубом проблема», — пояснила Нарусова.

Людмила Нарусова является сенатором Российской Федерации от исполнительной власти Республики Тыва с 23 сентября 2016 года. С 1996 по 2000 год она была депутатом Государственной думы РФ. Также Нарусова является членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать журналистки и телеведущей Ксении Собчак.

В сентябре сообщалось, что комитет Совета Федерации РФ по регламенту и организации парламентской деятельности «жестко предупредил» сенатора Людмилу Нарусову о недопустимости поездок в государства — члены НАТО. После этого Нарусова назвала глупостями решение Совфеда вынести ей предупреждение.

Ранее был госпитализирован бас-гитарист группы «Аракс».