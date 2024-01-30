В Госдуме рассказали о возможном преемнике Залужного

Слухи об отставке главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного – это домыслы окружения украинского лидера Владимира Зеленского, считает зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий. Его место в теории может занять глава украинской разведки Кирилл Буданов, но никакие перестановки в Киеве не повлияют на то, что Россия продолжит выполнять поставленные задачи, заявил он в беседе с НСН.

Отставка Залужного не произойдет, так как на это требуется «команда Пентагона», уверен Водолацкий. А даже если это случилось бы, его место занял бы Буданов, что не повлияло бы на ход спецоперации, считает парламентарий.

«Залужный – террорист, Буданов – еще хуже террориста. Он просто подонок, который ненавидит все, что связано со словом «русский», хотя сам по национальности русский. Что один, что второй – военные преступники и террористы», – заявил депутат.

По мнению Водолацкого, сами по себе Зеленский, Залужный и Буданов не самостоятельные фигуры. При этом сценарий, по которому место нынешнего главкома займет Буданов, может быть еще негативнее, считает он.

«У Буданова есть еще синдром маньяка, а у Залужного его, возможно, нет», – пояснил свою точку зрения депутат.

Напомним, накануне вечером украинские СМИ сообщили об отставке Залужного, ссылаясь на источники в военно-политическом руководстве страны. Однако позднее пресс-секретарь Зеленского это опроверг, подробности – в материале «Газеты.Ru».

Военный эксперт ранее объяснил, что может изменить отставка Залужного с поста главкома ВСУ.