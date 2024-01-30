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В США отправили в тюрьму человека, передавшего СМИ налоговую отчетность Трампа

WSJ: передавшему в СМИ налоговую отчетность Трампа человеку дали пять лет тюрьмы

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Mike Segar/Reuters

Бывшего сотрудника налоговой службы США (IRS) Чарльза Литтлджона приговорили к пяти годам тюрьмы за передачу СМИ налоговой отчетности экс-президента США Дональда Трампа. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Бывший работник IRS в понедельник был приговорен к пяти годам тюремного заключения за утечку налоговой отчетности тогдашнего президента Дональда Трампа», — говорится в публикации.

Авторы подчеркивают, что вместе с отчетностью Трампа средства массовой информации получили данные о налоговых платежах тысяч состоятельных американцев.

Отмечается, что Литтлджон признал вину в передаче налоговой отчетности газете New York Times и некоммерческой организации ProPublica. Он осознавал, что скорее всего окажется на скамье подсудимых.

До этого агентство Bloomberg сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп может потерять до 15% своего денежного состояния из-за продолжающихся судебных разбирательств по гражданским искам.

Ранее в США назвали Трампа «авторитарным нарциссом».

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