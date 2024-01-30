Зеленский: Европа не сможет без США в достаточной степени поддерживать Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Европа без поддержки со стороны США не сможет оказывать необходимую помощь Киеву. Об этом украинский президент рассказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам Зеленского, европейским странам в одиночку не удастся сохранить тот уровень поддержки, который до сих пор получал Киев. Причем, это касается и оружия, и денег.

Зеленский высказал опасение, что если президентом США станет Дональд Трамп, а Вашингтон после этого перестанет помогать Украине, то это окажет негативное влияние на европейские страны.

При этом президент Украины выразил надежду, что такого развития событий не случится, и Европа, поддерживая Киев, не окажется в одиночестве.

Зеленский призвал иностранные государства вовремя отправлять на Украину помощь, оружие и финансы.

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