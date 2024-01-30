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Посольство РФ обвинило США в попытках не допустить российских спортсменов на соревнования

Посольство: США пытаются не допустить участия спортсменов из РФ в соревнованиях

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Global Look Press

Власти США оказывают давление на международные спортивные структуры, чтобы те не допускали спортсменов из России на международные соревнования, особенно под флагом Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

В заявлении российского посольства говорится об «атмосфере злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда» дисквалифицировать фигуристку из России Камилу Валиеву на четыре года за якобы употребление допинга.

«Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против России. Власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях», — утверждается в сообщении дипломатов.

Накануне экс-глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что в решении CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву виноваты президент США Джо Байден и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее Валиевой предрекли завершение карьеры.

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