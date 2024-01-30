Посольство РФ обвинило США в попытках не допустить российских спортсменов на соревнования

Власти США оказывают давление на международные спортивные структуры, чтобы те не допускали спортсменов из России на международные соревнования, особенно под флагом Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале российского диппредставительства в Вашингтоне.

В заявлении российского посольства говорится об «атмосфере злорадства по поводу русофобского решения Спортивного арбитражного суда» дисквалифицировать фигуристку из России Камилу Валиеву на четыре года за якобы употребление допинга.

«Все это укладывается в русло развязанной Западом гибридной войны против России. Власти не чураются откровенного давления на спортивные структуры с тем, чтобы не допустить появления высококонкурентных российских спортсменов на соревнованиях», — утверждается в сообщении дипломатов.

Накануне экс-глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что в решении CAS дисквалифицировать Камилу Валиеву виноваты президент США Джо Байден и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

Ранее Валиевой предрекли завершение карьеры.