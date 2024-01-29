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Генпрокуроры 26 штатов направили письмо Байдену в защиту права Техаса на защиту

Генпрокуроры 26 республиканских штатов направили письмо Байдену в защиту Техаса

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Kaylee Greenlee Beal/Reuters

Генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой. Об этом сообщает Fox News.

По мнению республиканских властей Техаса, федеральный центр не обеспечивает должную охрану южной границы от рекордного потока мигрантов, в связи с чем они предпринимают свои меры, включая мобилизацию национальной гвардии и установку заграждений на наиболее напряженных участках.

Как передает телеканал, 26 республиканских генпрокуроров заявили Байдену и министру внутренней безопасности США Алехандро Майоркасу, что они поддерживают штат Одинокой звезды. Наплыв миллионов мигрантов власти штата назвали скоординированным нападением на границу и вторжением.

По данным Fox News, многие республиканские штаты отправили в помощь Техасу своих национальных гвардейцев. Контролируемая демократами администрация США при этом называет действия техасских властей неконституционными, а меры избыточными.

До этого доцент Финансового университета Геворг Мирзаян высказал мнение, что причина, по которой в США может вспыхнуть гражданская война на фоне происходящего в Техасе, заключается не в либеральном подходе демократической партии к мигрантам, а в самом настоящем заговоре.

Конфликт между Вашингтоном и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее Илон Маск поддержал идею губернатора Техаса Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой.

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