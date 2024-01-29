На Украине рассказали о новом главкоме ВСУ

Журналист Роман Цимбалюк (признан в РФ иностранным агентом) заявил, что президент Украины Владимир Зеленский назначил новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) вместо Валерия Залужного руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Об этом сообщает «Страна.ua».

В публикации отмечается, что официальных сообщений о перестановке пока нет.

До этого бывший депутат Верховной рады Украины Борислав Береза заявил, что президент страны Владимир Зеленский, предположительно, уволил главнокомандующего Вооруженными силами республики (ВСУ) Валерия Залужного.

До этого политолог Дмитрий Журавлев заявил, что командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский может сменить Валерия Залужного на посту главкома украинской армии.

26 января сообщалось, что конфликт между Зеленским и Залужным мог возникнуть из-за появления у главкома ВСУ политических амбиций.

До этого стало известно, что советники Залужного изучают возможность его выдвижения в президенты.

Ранее бывший сотрудник ЦРУ назвал причину желания Зеленского сменить главкома ВСУ.