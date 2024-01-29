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США предрекли конец спокойной жизни на Ближнем Востоке

Политолог Кисляков: для США спокойная жизнь на Ближнем Востоке закончилась

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Hussein Malla/AP

Спокойная жизнь для США на Ближнем Востоке закончилась окончательно. Такое мнение в интервью Life озвучил политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Кисляков, комментируя удар по американской базе в Иордании. По его словам, США не готовы к полномасштабным боевым действиям в регионе.

«Скорее всего, американцами может быть нанесен ограниченный удар по соседней с американской базой сирийской провинции Эс-Сувайда, в которой действуют проиранские силы и куда также наносят удары иорданские ВВС. Это позволит «сохранить лицо», с одной стороны, и, с другой стороны, избежать втягивания в конфликт с Ираном», — отметил эксперт.

Он добавил, что «проглотить» эту ситуацию в Вашингтоне не могут, поскольку отсутствие ответа может дестабилизировать позиции президента США Джо Байдена и демократов в целом.

В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала боевых действий в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.

Ранее в Белом доме заявили, что США не хотят войны с Ираном.

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