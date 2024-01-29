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Политолог назвал причину, по которой в США может вспыхнуть гражданская война

Политолог Мирзаян: демократы провоцируют гражданскую войну в США

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Ahn Young-joon/AP

Причина, по которой в США может вспыхнуть гражданская война на фоне происходящего в Техасе, заключается не в либеральном подходе демократической партии к мигрантам, а в самом настоящем заговоре. Такое мнение в интервью Life озвучил доцент Финансового университета Геворг Мирзаян. По его словам, демократы намеренно способствуют притоку мигрантов в южные штаты для того, чтобы изменить там электоральную картину.

«Для того чтобы превратить эти красные, то есть республиканские, штаты в голубые — то есть демократические. И если им это удастся, то республиканцы больше не попадут в Белый дом. Ради достижения этой задачи демократы вполне готовы превратить границу в проходной двор, ухудшить условия жизни в южных штатах», — продолжил Мирзаян.

При этом, по мнению эксперта, гражданская война в США маловероятна в связи с низким уровнем поддержки нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.

Конфликт между Вашингтоном и властями Техаса обострился из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.

Ранее гендиректор компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поддержал идею губернатора штата Техас в США Грега Эбботта быть готовыми собственными силами защищать американскую границу с Мексикой.

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