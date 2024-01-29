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Румыния останавливает финансирование агентства ООН для помощи палестинским беженцам

Румыния остановила финансирование БАПОР из-за обвинений в причастности к ХАМАС

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Global Look Press

Румыния приостанавливает финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в связи с тем, что персонал агентств обвинили в причастности к атакам палестинской группировки ХАМАС на Израиль. Об этом сообщил МИД Румынии, передает РИА Новости.

В заявлении МИД страны говорится, пока ведется расследование о связах БАПОР с ХАМАС, Румыния не будет запускать процедуры новых добровольных пожертвований в агентство.

При этом в министерстве подчеркнули, что Румыния осознает важность потребностей палестинского гражданского населения.

28 января The New York Times сообщил, что Израиль предоставил США досье с обвинениями сотрудников БАПОР в сотрудничестве с ХАМАС.

После этого МИД Эстонии сообщил о временной приостановке финансирования агентства.

Ранее глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе.

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